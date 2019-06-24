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Панорама на образованието

24 юни 2019 10:53, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 18

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че на 25.06.2019 г. /вторник/ от 10.00 часа, на площада пред Общината ще се проведе „Панорама на образованието – 2019 г.“, където на вниманието на ученици, родители и граждани ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ ще представи възможностите за прием за учебната 2019/2020 година, след завършено основно образование.

 

 

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