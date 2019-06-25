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Музейно-образователната програма "Ваканция в музея" продължава в къща музей "Сливенски бит XIX - XX в."

25 юни 2019 20:20, Фанина Пенева (РИМ - Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 час, брой четения: 24
"Ваканция в музея"

Тази седмица заниманията в музейно-образователната програма "Ваканция в музея", организирана от Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“- Сливен, продължават в къща музей "Сливенски бит XIX - XX век".

Децата се запознаха с архитектурата на къщата и с част от експозицията - календарните обреди, характерни за региона, обредната храна, обредните и празнични костюми от региона, ръчното домашно тъкачество. Имаха възможност да се учат да тъкат на вертикален стан и рисуваха.

Снимки

25 юни 2019 г.къща музей "Сливенски бит XIX - XX век"къща музей Сливенски бит XIX в.тъкачен станвертикален стантъкане на станрисуване в дворарисуване
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