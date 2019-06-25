Нарушено водоподаване в село Сборище -висока зона

ВиК-Сливен преди 33 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 15

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради замътване на водоема на село Сборище до 14.00 часа на 26.06 2019г ще бъде нарушено водоподаването на в село Сборище -висока зона.