Откриване на процедура за провеждане на последващ търг с тайно наддаване за продажба на имот- частна държавна собственост.

Област Сливен преди 43 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 23

Заповед № РД-11-12-007/25.06.2019 г. на Областен управител на област Сливен за откриване на процедура за провеждане на последващ търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост.

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