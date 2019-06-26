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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Откриване на процедура за провеждане на последващ търг с тайно наддаване за продажба на имот- частна държавна собственост.

26 юни 2019 12:24, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 43 минути, брой четения: 23

Заповед № РД-11-12-007/25.06.2019 г. на Областен управител на област Сливен за откриване на процедура за провеждане на последващ търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост.

Файлове

Заповед РД-11-12-007 [347KB]

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