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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в района на ул."Баба Тонка"-алеите и ул."Текстилец"

26 юни 2019 13:21, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 41 минути, брой четения: 24
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 26. 06. 2019 г. (сряда) от 13.30 ч. до 18.00 ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул."Баба Тонка"-алеите и ул."Текстилец".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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