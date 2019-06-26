Прекъсване водоподаването в района на ул."Баба Тонка"-алеите и ул."Текстилец"

ВиК-Сливен преди 41 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 24

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 26. 06. 2019 г. (сряда) от 13.30 ч. до 18.00 ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул."Баба Тонка"-алеите и ул."Текстилец".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.