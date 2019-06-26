Прекъсване водоподаването в района на бул."Панайот Хитов"

ВиК-Сливен преди 30 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 34

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 26.06. 2019г.(сряда) от 14.30ч. до 17.00ч. е прекъснато водоподаването в района на бул."Панайот Хитов".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.