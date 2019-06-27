Прекъсване на водоподаването в с.Николаево.

ВиК-Сливен преди 38 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 33

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 27.06.2019г.(четвъртък) до 11.00ч. е прекъснато водоподаването в с.Николаево .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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