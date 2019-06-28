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Джудисти, отново медалисти
На провелият се в град Панагюрище Международен турнир по джудо в периода 22-23.06.2019г., нашите възпитаници превзеха стълбицата, грабвайки солидно количество медали:
1. Теодор Тодоров – 1 място – кат.66кг.
2. Христо Динев - 3 място - кат.66кг.
3. Кристиян Добрев - 2 място - кат.50кг.
4. Никола Ников - 2 място - кат.38кг.
5. Иваная Христова - 3 място - кат.48кг.
6. Лъчезар Тодоров - 3 място - 34кг.
7. Теодор Тодоров - 3 място - кат.66кг.
8. Яница Петкова - 1 място - кат.57кг.
9. Илиян Русев - 1 място - кат.50кг.
10. Кристиян Тодоров - 3 място - кат.50кг.
11. Николай Господинов - 3 място - 60кг.
Честито на спечелилите и бъдете все така трудолюбиви и изпълнени с хъс за нови победи...