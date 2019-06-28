Джудисти, отново медалисти

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 20 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 11

На провелият се в град Панагюрище Международен турнир по джудо в периода 22-23.06.2019г., нашите възпитаници превзеха стълбицата, грабвайки солидно количество медали:

1. Теодор Тодоров – 1 място – кат.66кг.

2. Христо Динев - 3 място - кат.66кг.

3. Кристиян Добрев - 2 място - кат.50кг.

4. Никола Ников - 2 място - кат.38кг.

5. Иваная Христова - 3 място - кат.48кг.

6. Лъчезар Тодоров - 3 място - 34кг.

7. Теодор Тодоров - 3 място - кат.66кг.

8. Яница Петкова - 1 място - кат.57кг.

9. Илиян Русев - 1 място - кат.50кг.

10. Кристиян Тодоров - 3 място - кат.50кг.

11. Николай Господинов - 3 място - 60кг.

Честито на спечелилите и бъдете все така трудолюбиви и изпълнени с хъс за нови победи...

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