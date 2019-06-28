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Записване на седмокласници в ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"

28 юни 2019 13:59, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 34 минути, брой четения: 20

УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Записването на приетите ученици става от 08.00 часа до 18.00 часа в сградата на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ /голяма езикова/.

Документите, които следва да се предоставят при записване на приетите ученици в „Профилирана гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“ са:

1. Заявление за записване /предоставя се на място – в гимназията/

2. Свидетелство за основно образование – оригинал

3. Удостоверение за раждане – копие

4. Снимка за личен картон

 

 

От ръководството

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