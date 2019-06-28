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РИМ „Д-р Симеон Табаков”- Сливен взе участие във форума "Преглед на музейните анимации" в РИМ-Шумен

28 юни 2019 19:35, Фанина Пенева (РИМ - Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди 34 минути, брой четения: 32
Добринка Славова

Днес, в Регионален исторически музей Шумен, беше открит втори "Преглед на музейните анимации" (образователни програми), който се провежда в дните 28 – 30 юни 2019 г. В него взе участие уредникът от Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков”- Сливен Добринка Славова, която представи проведените през изминалите месеци уроци в музея.

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