МЛАДЕЖКИ ЛАГЕР "ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ!"

СУ "Й. Йовков" (X) преди 2 часа, брой четения: 32 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 32

От 24 до 28.06.2019 г. ученици от СУ "Йордан Йовков" - Сливен взеха активно участие в третото издание на младежки лагер "Здравей, здраве" на крепост Туида. Лагерът е част от програма за превенция употребата на наркотици на местно ниво - "Без наркотици - здрави и успешни".

За лагерниците бяха предвидени много игри, викторини, образователни уроци, спортни игри, арт ателиета, спортно ориентиране, езда, грънчарство и много други занимания, които им доставиха огромно удоволствие.

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