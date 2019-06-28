Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

МЛАДЕЖКИ ЛАГЕР "ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ!"

28 юни 2019 20:36, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 2 часа, брой четения: 32
Снимка 1

От 24 до 28.06.2019 г. ученици от СУ "Йордан Йовков" - Сливен взеха активно участие в третото издание на младежки лагер "Здравей, здраве" на крепост Туида. Лагерът е част от програма за превенция употребата на наркотици на местно ниво - "Без наркотици - здрави и успешни".

За лагерниците бяха предвидени много игри, викторини, образователни уроци, спортни игри, арт ателиета, спортно ориентиране, езда, грънчарство и много други занимания, които им доставиха огромно удоволствие.

Снимки

Снимка 2Снимка 3Снимка 4Снимка 5Снимка 6Снимка 7Снимка 8Снимка 9Снимка 10Снимка 11Снимка 12Снимка 13Снимка 14Снимка 15Снимка 16Снимка 17Снимка 18Снимка 19Снимка 20Снимка 21Снимка 22Снимка 23Снимка 24Снимка 24Снимка 25Снимка 26
« предишнаследваща »


 