Прекъсване водоподаването в част от с.Горно Александрово

ВиК-Сливен преди 21 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 10

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 30.06. 2019 г. (неделя) от 12.00ч. до 14.00 ч. е прекъснато водоподаването в южната част от с.Горно Александрово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.