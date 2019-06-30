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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в част от с.Горно Александрово

30 юни 2019 11:51, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 21 минути, брой четения: 10
"ВиК"- Сливен

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 30.06. 2019 г. (неделя) от 12.00ч. до 14.00 ч. е прекъснато водоподаването в южната част от с.Горно Александрово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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