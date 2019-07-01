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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в кв. "Речица"

01 юли 2019 08:23, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 36 минути, брой четения: 31

Днес 1.07.2019 поради авария е прекъснато водоподаването в кв. "Речица" от 09.00 до 13.00. При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

 

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