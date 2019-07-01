Прекъсване на водоподаването в с. Ковачите

ВиК-Сливен преди 39 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 21

Днес 01.07.2019.-Понеделник - поради авария е прекъснато водоподаването в с. Ковачите до 15.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.