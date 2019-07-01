Прекъсване на водоподаването в част от гр. Нова Загора (индустриялна зона

ВиК-Сливен преди 20 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 6

01.07.2019 (Понеделник ."Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на строително-монтажни работи ще бъде спряно водоподаването в част от индустриялна зона- до 13.00