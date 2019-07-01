Прекъсване на водоподаването в с.Мечкарево.

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 01.07.2019 г /понеделник/ от 14.00. до 17. 00 ч. ще бъде прекъснато водоподаването на село Мечкарево .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.