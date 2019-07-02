Прекъсване на водоподаването в Индустриална зона-Самуиловско шосе

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 44

Днес 02.07 /вторник/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в индустриална зона от 09.00ч до 15.30ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.