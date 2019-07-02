Прекъсване на водоподаването в с.Крушаре

ВиК-Сливен преди 25 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 20

Днес 02.07 /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в с.Крушаре до 15.30ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.