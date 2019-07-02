Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- Наблюдател.БГ
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Възстановяване топлоподаването
Уважаеми клиенти,
На 03.07.2019г., ще бъде възстановено топлоподаването в централната градска част, като за някои адреси срокът на пускане ще се удължи, поради наложилата се подмяна на участъци от топлопреносната мрежа.
На 05.07.2019г., ще бъде възстановено топлоподаването към следните адреси:
"Мур", "Габрово", "Инфекциозно отделение", "Константин Константинов", "Цар Освободител"№17, "Одрин"№13 и 17, "Иван Вазов"№22, "Николай Петрини"№15, "Христо Ботев"№13,19,21,23, "Дунав", "Йосип Щросмайер"№4.
На 15.07.2019г., ще бъде възстановено топлоподаването към следните адреси:
"Александър Стамболийски", "Иван Вазов", "Одрин"№3, "Христо Ботев"№25,27,45,47, "Неофит Бозвели"№26, "Раковски"№80, "Драгоман"№11,16,17,21,"Д-р Иван Селимински"№20
Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство и благодари за проявеното разбиране!