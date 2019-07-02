Акробатика ДИШ - гр. Русе 28.06-30.06.2019г.

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

Държавен шампионат по акробатика Русе 2019г. приключва за СК "Стефан Данчев" - Сливен с:

18 златни медала (6 първи места)

12 сребърни медала ( 3 втори места)

2 бронзови медала ( 1 трето място )

- За втора поредна година държавни шампиони!

Маринела, Гергана и Петя - женска тройка /11-16г/ , златни медалисти в темпова комбинация, златни медалисти в балансова комбинация и златни медалисти в многобой!

- Държавни шампиони!

Златни медалисти в темпова, златни медалисти в балансова комбинация и златни медалисти в многобой - Памела Панайотова, Ивета Кирова и Анна Василева- /8-16г./

- Женски двойки /11-16г./ балансова комбинация - Цветелина Хаджилукова и Мартина Димитрова - бронзови медалисти!

- Петко Димитров и Жулиен Шайков- сребърни медалисти баланс, темпо и многобой , във възраст/ 8-16г./

БРАВО, ДЕЦА! СТРАХОТНИ СТЕ, ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ СМЕЛО НАПРЕД! АДМИРАЦИИ И ЗА ТРЕНЬОРКАТА ИМ ВИОЛЕТА БИНЕВА!!

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