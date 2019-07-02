Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- Наблюдател.БГ
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Акробатика ДИШ - гр. Русе 28.06-30.06.2019г.
Държавен шампионат по акробатика Русе 2019г. приключва за СК "Стефан Данчев" - Сливен с:
18 златни медала (6 първи места)
12 сребърни медала ( 3 втори места)
2 бронзови медала ( 1 трето място )
- За втора поредна година държавни шампиони!
Маринела, Гергана и Петя - женска тройка /11-16г/ , златни медалисти в темпова комбинация, златни медалисти в балансова комбинация и златни медалисти в многобой!
- Държавни шампиони!
Златни медалисти в темпова, златни медалисти в балансова комбинация и златни медалисти в многобой - Памела Панайотова, Ивета Кирова и Анна Василева- /8-16г./
- Женски двойки /11-16г./ балансова комбинация - Цветелина Хаджилукова и Мартина Димитрова - бронзови медалисти!
- Петко Димитров и Жулиен Шайков- сребърни медалисти баланс, темпо и многобой , във възраст/ 8-16г./
БРАВО, ДЕЦА! СТРАХОТНИ СТЕ, ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ СМЕЛО НАПРЕД! АДМИРАЦИИ И ЗА ТРЕНЬОРКАТА ИМ ВИОЛЕТА БИНЕВА!!