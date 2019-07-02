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НА ВНИМАНИЕТО НА БЪДЕЩИТЕ ОСМОКЛАСНИЦИ И НА ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

02 юли 2019 23:27, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди около 1 час, брой четения: 36
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От 03 до 05. 07. 2019 г. Ви очакваме Ви в Профилираната хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов“ (ул. „Граф Игнатиев“ № 3), за да ви съдействаме при online подаването на документи за участие в приема:

от 03 до 05. 07. 2019 г.

Заявленията за участие в първи и трети етап на класиране се подават по електронен път /online/ в платформата https://priem.mon.bg/ с персонален профил и индивидуален код за достъп.

Необходими документи:

1.Служебна бележка с оценките от изпитите

2.Свидетелство за основно образование

3. Медицинско свидетелство(само за кандидатите за професионални паралелки)

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