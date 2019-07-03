Прекъсване на водоподаването в с. Бяла

ВиК-Сливен преди 16 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 16

Днес 03.07 /сряда/до 15.00ч поради авария ще бъде нарушено водоподаването в с.Баня .ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.