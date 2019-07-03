Съобщение въвеждане център

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03 юли 2019 09:09, Сивил Сивов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 29 минути, брой четения: 26
топла вода

Уведомяваме всички наши клиенти от жилищните квартали "Младост", "Дружба", "Българка" и "Сини камъни", че до 15,00 часа на 03.07.2019г. е възможно да имат влошено топлоподаване, поради възстановяване топлоподаването към централна градска част.

 

Ръководството се извинява за причиненото неудобство.

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