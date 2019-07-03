Прекъсване водоподаването в района на ул."Абаджийска"и част от ул."Асеновска"

ВиК-Сливен преди 26 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 10

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 03. 07. 2019 г. (сряда) до 14.30 ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул."Абаджийска"и част от ул."Асеновска".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.