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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в района на ул."Абаджийска"и част от ул."Асеновска"

03 юли 2019 10:43, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 26 минути, брой четения: 10

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 03. 07. 2019 г. (сряда) до 14.30 ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул."Абаджийска"и част от ул."Асеновска".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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