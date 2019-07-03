ОП: "Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи за тръби от различни материали за нуждите на "ВиК - Сливен" ООД"

ВиК-Сливен преди 17 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 10

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: "Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи за тръби от различни материали за нуждите на "ВиК - Сливен" ООД"

Решението е публикувано в АОП под номер 919904

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=919904&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 919905

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=919905&mode=view

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