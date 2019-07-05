Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- Наблюдател.БГ
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
XXI-а Национална текстилна конференция с международно участие 2019
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ
с домакинството на ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград
и
фонд „Научни изследвания“
и със сътрудничество с катедрите по текстил и дизайн
организират
XXI-та НАЦИОНАЛНА ТЕКСТИЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 2019
“Традиции и иновации в текстила
и облеклото ”
ПОКАНА
25 – 27 октомври 2019 г.
Благоевград
Университетски център
Бачиново
Благоевград
Тематични направления:
нови влакнести суровини, химична обработка и изделия (нанотехники в текстила);
технология на текстилните материали: предачество, тъкачество и трикотаж;
технология на шевното производство;
Текстилно изкуство, мода, композиция и представяне на текстилни изделия;
машинна поддръжка на текстилна техника;
управление, маркетинг и устойчиво развитие в съвременното текстилно производство;
съвременна дидактика и методика на текстилното обучение.
Изисквания към оформянето на докладите
(примерните модели са публикувани на страницата на конференцията: www.tok.fnts.bg)
Резюме:
на английски език;
обем – една страница;
формат – според примерния модел, MS Office - Word;
резюметата на докладите ще бъдат публикувани в книжка 10/2019 на списание „Текстил и облекло“ ISSN 1310-912X (print), ISSN 2603-302X (Online).
Презентация:
на работните езици на конференцията;
обем – до 14 диапозитива;
формат – според препоръчителния модел, MS Office – Power Point;
времетраене – до 15 минути с дискусията.
Плакат:
На работния език на авторите;
Формат – според препоръчителния модел, А3-А2.
Доклад:
На работните езици на конференцията;
Резюме на английски, 1 страница;
Обем от 6 до 12 страници;
Формат – според изискванията за публикуване на статии в списание „Текстил и облекло“, www.tok.fnts.bg;
Докладите ще бъдат публикувани в списание „Текстил и облекло“ от книжка 11/2019 до книжка 09/2020 година.
Важни срокове
Краен срок за изпращане на заявка за участие и резюмета – 31 август 2019 година.
Краен срок за изпращане на презентацията / плакат – 12 октомври 2019 година.
Препоръчителен срок за изпращане на пълен текст на докладите – 15 ноември 2019 година.
Регистрация – 25 октомври 2019 година.
Работни езици:
български език;
английски език.
Научноизследователска асоциация:
Технически университет – София
Химико-технологичен и металургичен университет – София
Национална художествена академия – София
Технически университет – Габрово
Тракийски университет – Стара Загора
Югозападен университет - Благоевград
Нов български университет - София
ЛБАП към Институт по Полимери – БАН
Организационно–техническа асоциация:
Федерация на НТС в България
РНТС - Габрово
Музей на текстилната индустрия – Сливен
ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен
НХГ “Димитър Добрович” – Сливен
Спонсори:
Е. Миролио ЕАД – Сливен
Пиканол нв – Ипр, Белгия
Пирин Текс ЕООД – Гоце Делчев
Основен организатор:
Научно–технически съюз по текстил, облекло и кожи
Съорганизатор:
ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград
Адрес за кореспонденция:
1000 София,
ул. Г. С. Раковски № 108, стая 407
тел. 02/980 30 45
технически редактор: доц. Мария Спасова
e-mail: textilejournal.editor@fnts.bg
Такса правоучастие:
60 лева с ДДС за университетски преподаватели;
120 лева с ДДС за юридически лица;
Таксата за правоучастие в конференцията включва:
коктейл и галавечеря;
кафе паузи;
участие в научните сесии;
публикуване на изнесените доклади в списание „Текстил и облекло“, ISSN 1310-912X (print), ISSN 2603-302X (Online).
Плащането на таксата за правоучастие се извършва по банков път и бордерото се представя при регистрация
Банкова сметка:
НТС по ТОК
ИН по ДДС: BG 121111930
Сметка IBAN: BG43 UNCR 9660 1010 6722 00,
IC: UNCRBGSF-УниКредит Булбанк
Файлове
Покана [43.0KB]
Microsoft Word Open XML Document
Научен комитет [28.4KB]
Microsoft Word Open XML Document
Организационен комитет [21.1KB]
Microsoft Word Open XML Document
Списък на председателите на научните сесии [22.7KB]
Microsoft Word Open XML Document
График [29.1KB]
Microsoft Word Open XML Document
Invitation [33.0KB]
Microsoft Word Open XML Document
Title of the paper [43.4KB]
Microsoft Word Open XML Document
Scientific committee [28.5KB]
Microsoft Word Open XML Document
Organizing committee [21.6KB]
Microsoft Word Open XML Document
List of the scientific sessions chairs [23.0KB]
Microsoft Word Open XML Document