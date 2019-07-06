Прекъсване на водоподаването с.Калояново

ВиК-Сливен преди 17 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 9

Днес 06.07 /събота/ поради авария е прекъснато водоподаването в с.Калояново до 15.00ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.