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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в кв. "Речица"

08 юли 2019 16:02, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 45 минути, брой четения: 14
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 08.07.2019 г. (вторник) от 16.30ч. до 21.00 ч. е прекъснато водоподаването в кв. "Речица".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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