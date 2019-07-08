Прекъсване водоподаването в кв. "Речица"

ВиК-Сливен преди 45 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 14

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 08.07.2019 г. (вторник) от 16.30ч. до 21.00 ч. е прекъснато водоподаването в кв. "Речица".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.