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Сливен. Новини от източника. Последни новини
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКА НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД
Предмета на поръчката включва доставка, чрез покупка на метални изделия за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД. Доставката включва: арматурни мрежи, арматурни железа , ламарини, профилни тръби, поцинковани тръби, стоманени - винкели, стоманени безшевни тръби, тръби черни цолови, шини и други метални изделия съгласно техническа спецификация.
Файлове
Решение - 09.07.2019г. 16:36 часа [107KB]
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Обявление - 09.07.2019г. 16:36 часа [8.52MB]
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Документация - 09.07.2019г. 16:37 часа [197KB]
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Образци на документи - 09.07.2019г. 16:37 часа [43.6KB]
Microsoft Word Open XML Document
Електронен ЕЕДОП - 09.07.2019г. 16:38 часа [77.8KB]
Zipped File
Проект на договор - 09.07.2019г. 16:38 часа [159KB]
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