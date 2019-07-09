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ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКА НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД

09 юли 2019 16:33, Надежда Иванова (Топлофикация Сливен)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 35 минути, брой четения: 26

Предмета на поръчката включва доставка, чрез покупка на метални изделия за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД. Доставката включва: арматурни мрежи, арматурни железа , ламарини, профилни тръби, поцинковани тръби, стоманени - винкели, стоманени безшевни тръби, тръби черни цолови, шини и други метални изделия съгласно техническа спецификация.

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Решение - 09.07.2019г. 16:36 часа [107KB]

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Обявление - 09.07.2019г. 16:36 часа [8.52MB]

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Документация - 09.07.2019г. 16:37 часа [197KB]

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Образци на документи - 09.07.2019г. 16:37 часа [43.6KB]

Microsoft Word Open XML Document

Електронен ЕЕДОП - 09.07.2019г. 16:38 часа [77.8KB]

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