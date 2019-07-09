Нарушено водоподаване в района на Индустриална зона„Банско шосе„ и„Самуиловско шосе„

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на профилактика на 10.07.2019 г.(сряда) до 20. 00ч.е възможно нарушаване на водоподаването в района на „Банско шосе„ и част от „Самуиловско шосе„.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.