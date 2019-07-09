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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в района на Индустриална зона„Банско шосе„ и„Самуиловско шосе„

09 юли 2019 19:07, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на профилактика на 10.07.2019 г.(сряда) до 20. 00ч.е възможно нарушаване на водоподаването в района на „Банско шосе„ и част от „Самуиловско шосе„.

 

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

 

 

 

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