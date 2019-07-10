Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор

ВиК-Сливен преди 34 минути, брой четения: 43 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 43

Днес 10.07 /сряда/ поради ремонтни работи свързани с Воден цикъл е прекъснато водоподаването в западната част на кв. Клуцохор до 15.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.