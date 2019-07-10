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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване във висока зона гр.Шивачево

10 юли 2019 10:31, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42

Днес 10.07 /сряда/ поради ремонтни работи е възможно да бъде нарушено водоподаването във висока зона на гр.Шивачево.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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