Нарушено водоподаване във висока зона гр.Шивачево

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 42

Днес 10.07 /сряда/ поради ремонтни работи е възможно да бъде нарушено водоподаването във висока зона на гр.Шивачево.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.