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Вечните хитове на любимата на поколения рок група „QUEEN” ще огласят крепостта „Туида“ на 16 юли
Вечните хитове на любимата на поколения рок група „QUEEN” ще огласят крепостта „Туида“ на 16 юли. Спектакълът „Queen. Шоуто продължава“ ще започне в 21 часа и ще бъде представен от Оркестъра на Старозагорската опера и рок банда, със солист Теодор Койчинов.
Концертът „Шоуто продължава“ - QUEEN Tribute ще дирижира младият диригент и пианист, виенски възпитаник Димитър Косев, който е инициатор и ръководител на проекта.
За концерта той е подбрал най-популярните и любими песни на QUEEN, сред които „Bohemian Rhapsody”, „The Show Must Go on”, „Who Wants to Live Forever”, „We are the Champions”, „I want to break free”, „Crazy little thing called love”, „Somebody to Love”, „We Will Rock You”, „Love of My Life”. Няма да бъде пропусната и песента „Barcelona”, която Фреди Меркюри изпълни с Монсерат Кабайе.
Билети могат да бъдат закупени на касата на зала „Сливен“ и пунктовете на „Eventim“.
10.07.2019 г.