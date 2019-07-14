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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в с.Крушаре

14 юли 2019 08:38, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 15 минути, брой четения: 12

Днес 14.07 /неделя/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в с.Крушаре от 09.00ч до 15.00ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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