Прекъсване водоподаването в местност "Рамануша"

ВиК-Сливен преди 16 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 26

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 15.07.2019 г. (понеделник) до 15. 00 ч. е прекъснато водоподаването в района на местност "Рамануша".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

След възстановяване на водоподаването е възможно временно повишаване мътността на водата.