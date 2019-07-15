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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в местност "Рамануша"

15 юли 2019 09:52, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 16 минути, брой четения: 26
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 15.07.2019 г. (понеделник) до 15. 00 ч. е прекъснато водоподаването в района на местност "Рамануша".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

След възстановяване на водоподаването е възможно временно повишаване мътността на водата.

 

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