Прекъсване водоподаването в част от центъра на гр. Сливен

ВиК-Сливен преди 46 минути, брой четения: 42 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 42

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 15.07.2019 г. (понеделник) до 16. 00 ч. е прекъснато водоподаването в част от центъра на гр. Сливен - района между бул. "Хаджи Димитър", бул. "Братя Миладинови" и бул. "Христо Ботев".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

След възстановяване на водоподаването е възможно временно повишаване мътността на водата.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.