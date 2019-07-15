Прекъсване водоподаването в с. Калояново

ВиК-Сливен преди 21 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 27

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 15.07.2019 г. (понеделник) до 15. 00 ч. е прекъснато водоподаването в с. Калояново.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.