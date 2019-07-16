Прекъсване водоподаването на кв.Речица

ВиК-Сливен преди 14 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 11

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 16.07.2019 г. (вторник) от 09.30ч. до 13.00ч. е прекъснато водоподаването в кв. "Речица".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

След възстановяване на водоподаването е възможно временно повишаване мътността на водата.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.