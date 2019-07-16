Прекъсване водоподаването на с.Крушаре,с.Самуилово,с.Бяла и с.Градско

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 35 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 35

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 16.07.2019 г. (вторник) от10.00ч. до 16.00 ч. е прекъснато водоподаването в с.Крушаре,с.Самуилово,с.Бяла и с.Градско.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.