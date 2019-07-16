СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД

Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 48

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Уведомяваме Ви, че поради авария в топлоизточника до 23:00ч. на 17.07.2019г. топлоподаването към града ще бъде намалено.

Ръководството на дружеството се извинява за създаденото неудобство.