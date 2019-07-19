Прекъсване водоподаването в кв. Речица

ВиК-Сливен преди 34 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 28

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 19.07.2019 г. (петък) до 14. 00 ч. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.