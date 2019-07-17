Прекъсване водоподаването в района на ул. "Ниш„

ВиК-Сливен преди 46 минути, брой четения: 45 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 45

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 17.07.2019г. (сряда) от 10.00ч. до 15.00. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул. "Ниш„".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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