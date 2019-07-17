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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в района на ул. "Ниш„

17 юли 2019 09:57, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 46 минути, брой четения: 45

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 17.07.2019г. (сряда) от 10.00ч. до 15.00. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул. "Ниш„".

 

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

 

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