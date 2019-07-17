Нарушено водоподаването в ЦГЧ; кв .Клуцохор„кв.Комлука„част от кв„Дружба .кв.„Надежда„.кв.„Стоян Заимов„.......

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 7 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 7

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 17.07.2019-сряда. до 18.00 часа.поради извършване на профилактика е възможно нарушаване на водоподаването в района на ЦГЧ; кв.Клуцохор„ кв.Кумлука„част от кв.Дружба„кв. Надежда„ и част от Вилна зона.кв„Младост„ кв.Стоян Заимов„кв.„Даме Груев„

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.