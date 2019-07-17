Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаването в ЦГЧ; кв .Клуцохор„кв.Комлука„част от кв„Дружба .кв.„Надежда„.кв.„Стоян Заимов„.......

17 юли 2019 10:05, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 7

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 17.07.2019-сряда. до 18.00 часа.поради извършване на профилактика е възможно нарушаване на водоподаването в района на ЦГЧ; кв.Клуцохор„ кв.Кумлука„част от кв.Дружба„кв. Надежда„ и част от Вилна зона.кв„Младост„ кв.Стоян Заимов„кв.„Даме Груев„

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

 

« предишнаследваща »


 