Нарушено водоподаване в нв.Надежда„

ВиК-Сливен преди 45 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 27

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 17.07.2019-сряда. до 18.00 часа.поради извършване на аварйиновъзстановителни работи ще бъде нарушено водоподаването в кв.„Надежда„.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.