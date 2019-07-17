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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в нв.Надежда„

17 юли 2019 12:04, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 45 минути, брой четения: 27

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 17.07.2019-сряда. до 18.00 часа.поради извършване на аварйиновъзстановителни работи ще бъде нарушено водоподаването в кв.„Надежда„.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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