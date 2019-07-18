ПИЛОТЕН ПРОЕКТ

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ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН НА 50 ГОДИНИ
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НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА ЗА ВАШАТА СГРАДА!
ВЗЕМЕТЕ РЕШЕНИЕ И КАНДИДАТСТВАЙТЕ, ние ще се свържем с Вас!!!
НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЗА СГРАДА С НЕРАБОТЕЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ГОРЕЩА ВОДА Е:
☑️ Ние финансираме труда за изграждане на нова инсталация, а Вие – необходимите материали и водомер с дистанционен отчет,
или
☑️ Запазва се съществуващата инсталация за гореща вода, като ние финансираме труда, а вие – необходимите материали и водомер с дистанционен отчет
Трудът е изцяло за сметка на “Топлофикация-Сливен”ЕАД
Плащай за гореща вода само 12,00 лв. на месец, до месец октомври включително. Нямаш ограничения в количеството!!!