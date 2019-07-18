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ПИЛОТЕН ПРОЕКТ

18 юли 2019 14:24, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 20 минути, брой четения: 6
tec proekt

ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН НА 50 ГОДИНИ

 

ОМРЪЗНА ВИ ТОПЛАТА ВОДА ДА СВЪРШВА БЪРЗО?

 

ИСКАТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ! НО…ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ГОРЕЩА ВОДА В СГРАДАТА НЕ РАБОТИ!!!

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА ЗА ВАШАТА СГРАДА!

 

ВЗЕМЕТЕ РЕШЕНИЕ И КАНДИДАТСТВАЙТЕ, ние ще се свържем с Вас!!!

 

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЗА СГРАДА С НЕРАБОТЕЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ГОРЕЩА ВОДА Е:

 

☑️ Ние финансираме труда за изграждане на нова инсталация, а Вие – необходимите материали и водомер с дистанционен отчет,

или

☑️ Запазва се съществуващата инсталация за гореща вода, като ние финансираме труда, а вие – необходимите материали и водомер с дистанционен отчет

Трудът е изцяло за сметка на “Топлофикация-Сливен”ЕАД

 

Плащай за гореща вода само 12,00 лв. на месец, до месец октомври включително. Нямаш ограничения в количеството!!!

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