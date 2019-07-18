ПИЛОТЕН ПРОЕКТ

Топлофикация-Сливен преди 20 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 6

ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН НА 50 ГОДИНИ

ОМРЪЗНА ВИ ТОПЛАТА ВОДА ДА СВЪРШВА БЪРЗО?

ИСКАТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ! НО…ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ГОРЕЩА ВОДА В СГРАДАТА НЕ РАБОТИ!!!

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА ЗА ВАШАТА СГРАДА!

ВЗЕМЕТЕ РЕШЕНИЕ И КАНДИДАТСТВАЙТЕ, ние ще се свържем с Вас!!!

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЗА СГРАДА С НЕРАБОТЕЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ГОРЕЩА ВОДА Е:

☑️ Ние финансираме труда за изграждане на нова инсталация, а Вие – необходимите материали и водомер с дистанционен отчет,

или

☑️ Запазва се съществуващата инсталация за гореща вода, като ние финансираме труда, а вие – необходимите материали и водомер с дистанционен отчет

Трудът е изцяло за сметка на “Топлофикация-Сливен”ЕАД

Плащай за гореща вода само 12,00 лв. на месец, до месец октомври включително. Нямаш ограничения в количеството!!!