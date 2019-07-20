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СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД

20 юли 2019 09:09, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 70
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УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

 

Уведомяваме Ви, че поради авария в топлопреносната мрежа до 22:00 ч. на 20.07.2019 г. топлоподаването към града ще бъде спряно.

 

Ръководството на дружеството се извинява за създаденото неудобство.

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