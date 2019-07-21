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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в кв. Речица

21 юли 2019 09:34, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 21.07.2019 г. (Неделя) от 09.30ч. до 15.30ч. е прекъснато водоподаването в кв. "Речица".

 

 

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

 

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