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СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД

21 юли 2019 11:54, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 86
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Уважаеми клиенти,

 

във връзка с отстраняване на авария по топлопреносната мрежа, Ви уведомяваме, че до 18:00 часа ще бъде възстановено топлоподаването към града. За квартал "Стоян Заимов" възстановяването ще се извърши до 22:00 часа на 22.07.2019 г.

 

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство. 

 

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