СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД

Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 86 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 86

Уважаеми клиенти,

във връзка с отстраняване на авария по топлопреносната мрежа, Ви уведомяваме, че до 18:00 часа ще бъде възстановено топлоподаването към града. За квартал "Стоян Заимов" възстановяването ще се извърши до 22:00 часа на 22.07.2019 г.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.