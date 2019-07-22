Прекъсване на водоподаването кв. Комлука

ВиК-Сливен преди 39 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 37

Днес 22.07 /понеделник/ поради авария е прекъснато водоподаването в кв.Комлука до 17.30ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.