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НА ВНИМАНИЕТО НА БЪДЕЩИТЕ ОСМОКЛАСНИЦИ И НА ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

22 юли 2019 19:20, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди около 1 час, брой четения: 51
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Все още има свободни места в паралелките специалност „Екскурзовод” и „Сътрудник социални дейности“ в Профилираната хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“.

Очакваме ви - всички вас, които все още не сте направили своя окончателен избор.

За допълнителна информация:

гр. Сливен, ул. "Граф Игнатиев" № 3, телефон - (044) 66 31 76

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