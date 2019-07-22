НА ВНИМАНИЕТО НА БЪДЕЩИТЕ ОСМОКЛАСНИЦИ И НА ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

ПХГ "Дамян Дамянов" преди около 1 час, брой четения: 51 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 51

Все още има свободни места в паралелките специалност „Екскурзовод” и „Сътрудник социални дейности“ в Профилираната хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“.

Очакваме ви - всички вас, които все още не сте направили своя окончателен избор.

За допълнителна информация:

гр. Сливен, ул. "Граф Игнатиев" № 3, телефон - (044) 66 31 76